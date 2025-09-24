Un 80enne di Corciano è morto dopo essere stato investito martedì sera da un’autovettura condotta da una donna di 42 anni, lungo la strada che collega l’abitato di San Mariano di Corciano con la frazione perugina di Strozzacapponi. L’anziano, secondo quanto appreso, era sceso in strada per andare a gettare l’immondizia quando è stato centrato dall’autovettura. Subito soccorso e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, per lui c’è stato nulla da fare. Le indagini sull’accaduto – scontata l’iscrizione della donna nel registro degli indagati – sono condotte dai carabinieri.