‘Io nonostante tutto’: oncologia e consulenza d’immagine a Terni

All’ospedale Santa Maria di Terni, il prossimo 20 novembre, Asso style image presenterà il progetto ‘Io nonostante tutto’: prendersi cura di sé e riscoprirsi unici ‘nonostante tutto’. L’obiettivo è accompagnare le persone che hanno affrontato o stanno affrontando le cure oncologiche, in un percorso di valorizzazione della loro immagine attraverso l’utilizzo dei colori, l’abbigliamento, gli accessori, il make up e la skin care.

Due o tre incontri per riscoprirsi attraenti e accompagnare il percorso di guarigione, o post guarigione, dal cancro, una malattia ancora difficile da affrontare, un’esperienza spesso solitaria e che altrettanto spesso rende complicato guardarsi allo specchio: troppe volte in quell’immagine riflessa c’è chi non riconosce più il suo volto. Le preziose cure salva vita, a volte, lasciano dei segni e possono, più o meno temporaneamente, portare via quegli elementi di femminilità molto cari soprattutto alle donne che se ne vedono repentinamente private. Asi crede che questa malattia vada affrontata con ogni forza, fisica e mentale e prendersi cura di sé, della propria immagine, riscoprendo attraenti e unici ‘nonostante tutto’ possa aiutare a migliorare la qualità della vita e la psicologia con cui ci si approccia alla malattia. Tutti gli appuntamenti saranno erogati da professionisti esperti iscritti ad Asi, l’associazione italiana di consulenti d’immagine professionisti, che promuove e riunisce i migliori tecnici del settore, del tutto gratuitamente presso la struttura ospedaliera. Al termine del percorso, in base alle analisi che ogni persona avrà scelto di svolgere, verranno date indicazioni riguardanti capi e accessori che esaltano la figura e il viso coerentemente alla palette personalizzata, nel rispetto dello stile individuale. ‘Io nonostante tutto’ è qui ed ora, oltre le terapie, oltre il peso, oltre i fazzoletti in testa, oltre gli occhi della gente: nonostante tutto questo Io sono bellissima.