«Io operata di tumore: all’ospedale di Perugia professionalità e tanta umanità»

di Anna Maria Fortini

Desidero rivolgere un pubblico ringraziamento a tutto il personale dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove sono stata ricoverata 10 giorni e dove ho incontrato medici e infermieri di altissima professionalità, competenza e di grande umanità.

Troppo spesso si parla male della sanità locale solo per sentito dire e senza mai aver avuto esperienze dirette. In questa occasione voglio offrire la mia personale testimonianza di una degenza sofferta, in seguito alle conseguenze dell’operazione di asporto di un tumore, ma resa meno pesante da gestire grazie al calore, al rispetto e all’attenzione del personale medico e infermieristico che si è preso cura di me.

In particolare rivolgo un ringraziamento al dottor Roila e alla dottoressa Currà del dipartimento di oncologia, al dottor Falcinelli del dipartimento di radioterapia oncologica, al dottor Fiacca del dipartimento neororadiologia e al senologo dottor Saracini che mi ha sempre aiutata anche fuori dal suo orario di lavoro. Un ringraziamento speciale lo rivolgo alla dottoressa Amantini del reparto Dpcm e alla sua equipe che da sempre mi segue con la massima scrupolosità.

Sicuramente ci sono ancora delle criticità da risolvere nel comparto sanità, ma è altrettanto vero che i cittadini di Perugia possono essere orgogliosi del loro ospedale e delle persone che vi lavorano.