Katia Grenga saluta l’Umbria e va a Parma

Il senso dello Stato e delle regole che le è proprio, ma anche una buona dose di decisionismo ed una ancora più consistente di umanità. Sono questi i primi concetti che ci vengono in mente pensando a Katia Grenga, dirigente della polizia Stradale di Terni, romana di origine ma umbra d’adozione. Dopo quasi nove anni di onorato servizio nella Conca (ma, si badi, la competenza territoriale della Polstrada valica sempre i confini comunali e spesso anche quelli provinciali), andrà nella feconda Emilia, a comandare la sezione della Stradale di Parma. A lei, che tante iniziative ha condotto, tanto ha contibuto all’educazione ed alla formazione civica di adulti e giovani, tanto ha dato sul piano dell’immagine della polizia di Stato ed in particolare della Polstrada sul territorio, va un grande in bocca al lupo per la nuova avventura ed un ringraziamento per l’innata disponibilità e la professionalità dimostrate in questi anni di stretta e rispettosa collaborazione reciproca.

Questo il post di saluto di Katia Grenga su Facebook, poco dopo la mezzanotte del 31 marzo:

«Da qualche ora ho saputo che l’annunciato trasferimento avverrà, con una tempistica amministrativamente incerta, e dalla Sezione Polizia Stradale di Terni andrò a dirigere la Sezione Polizia Stradale di Parma. Una città nuova, più grande, più complessa e tante insicurezze soprattutto in un periodo particolare come quello attuale… Ma prima ancora di rendermi conto che quel nome sull’elenco dei trasferimenti era proprio il mio (se mai avessi avuto ancora qualche dubbio…), ho iniziato a ricevere messaggi di tante persone che mi hanno dimostrato il loro affetto. E allora è questo il mio momento per dire GRAZIE, su tutti, alle donne e agli uomini della mia Polizia Stradale perché senza di voi io non ce l’avrei mai fatta. GRAZIE per le vostre parole, per il vostro essermi stati accanto sempre, al mio fianco nel lavoro come nel festeggiare con una pizza un qualche evento, un compleanno, una promozione o anche perché ci andava!! GRAZIE per aver condiviso con me le vostre gioie, i vostri pensieri e per avermi reso partecipe anche del vostro dolore, sempre uno accanto all’altro come in una squadra anche quando è morto il mio papà. GRAZIE per avermi aiutato a realizzare un’idea, anche un po’ strana e bizzarra all’inizio, ma che fosse l’essenza della “nostra” Polizia Stradale rendendomi fiera e onorata di essere il vostro Comandante. GRAZIE perché voi siete parte di me e sarete sempre la mia Polizia Stradale!!! ❤ 👮‍♂️👮‍♀️❤»