Arriva anche in Umbria, in particolare a Perugia, il fenomeno dello shopping a sorpresa di King Colis, la startup francese che recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi vantaggiosi: dal 29 aprile al 4 maggio il pop-up store che sta girando l’Italia farà infatti tappa al centro commerciale Quasar Village.

Annuncio Pubblicitario

Particolare il format di vendita: i clienti avranno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto. I pacchi sono venduti a peso: la tariffa standard è di 1,99 euro ogni 100 grammi, quella premium di 2,79 euro ogni 100 grammi. All’interno dei pacchi misteriosi si possono trovare – per i più fortunati – articoli high-tech, abbigliamento, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi, ma anche oggetti di poco valore. Merce acquistata online da altri clienti, ma la cui consegna è andata a vuoto perché smarrita o non reclamata. Finora il totale dei visitatori in Italia ha raggiunto quota 59 mila persone, mentre i pacchi venduti ammontano a circa 65 tonnellate.