La cartoonist ternana Giada Strinati lancia ‘Muffin n’ Puffin’: «Fuori dagli schemi»

Giada Strinati, animatrice ternana con oltre 13 anni di esperienza alle spalle, specializzata in cartoni animati, lancia un nuovo progetto: ‘Muffin n’ Puffin – curious twin tails’. Si tratta del nuovo cartone animato che celebra la curiosità e l’amore in una famiglia fuori dagli schemi.

La storia di Giada

Giada ha lavorato per molto tempo in Inghilterra per famose serie televisive come Deadend, Daisy and Ollie e la versione animata di DrWho, ma il suo sogno è sempre stato quello di creare una serie tutta sua. «’Muffin n’ Puffin’ – spiega una nota – si rivolge a tutti quei piccoli esploratori incuriositi dal mondo che li circonda. Giada ricorda ancora quando da bambina era piena di meraviglia e domande e ora, come madre di un piccolo esploratore, rivede in lui la sua stessa curiosità e sete di sapere. L’ispirazione per questa serie è nata dalla volontà di offrire ai bambini e alle bambine di oggi un’esperienza coinvolgente e stimolante. Molti dei programmi della nostra infanzia non sono invecchiati bene e non riescono a tenere il passo con un presente sempre più frenetico. Così, Giada ha deciso di creare una serie che catturasse l’attenzione dei bambini e li trasportasse in un viaggio senza fine alla scoperta delle meraviglie del mondo».

Si può sostenere ‘Muffin n’ Puffin’

‘Muffin n’ Puffin’ non è solo un semplice cartone animato. «Giada, da madre single – prosegue il comunicato stammpa – ha spesso notato come molte rappresentazioni delle famiglie nei libri e nei cartoni animati sono idealizzate e non tengono conto della varietà presente oggigiorno. Da questa necessità di sentirsi rappresentata è partita l’idea di mettere in scena una famiglia allargata, che celebrasse la diversità e l’amore di una famiglia non convenzionale. Nel mondo di ‘Muffin n’ Puffin’ seguiremo le avventure di due adorabili gattini gemelli che si lanciano in infinite esplorazioni. La loro curiosità li spinge a fare domande sul mondo che li circonda e, grazie alle affascinanti spiegazioni dei loro amorevoli genitori, i gattini vivranno straordinarie avventure e viaggi incredibili. I genitori, a loro volta, sono personaggi autentici con virtù e difetti, che dimostrano come l’amore incondizionato e la collaborazione siano la forza motrice di una famiglia non convenzionale». Al momento è attiva una campagna Kickstarter per raccogliere fondi al fine di completare l’episodio pilota.