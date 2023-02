Terni: podio tricolore per il Team 0744 grazie all’agnello ‘in saccoccia’

Una presentazione dell’agnello in saccoccia che vale il podio. Tutto al femminile il ‘Team 0744’ che nel weekend, in occasione dei campionati della cucina italiana della Fic, è riuscito a conquistare il bronzo: le ternane Cinzia Frosoni (Vallantica Resort), Sara Di Pietro (Trattoria Aurora) e la romana Lorella Boni (libera professionista) si sono assicurate nella loro categoria il terzo posto nel salone fieristico di Beer&Food Attraction. Si tratta della più importante vetrina tricolore per la cucina da competizione e la ristorazione fuori casa. Temi? Cibo, sostenibilità dei modelli territoriali e nuove tendenze. La manifestazione è riconosciuta dal circuito Worldchefs e per il trio in rosa è una conferma dopo lo stesso posizionamento conquistato nel 2022.

