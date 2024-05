La danza sportiva porta a Foligno oltre 2 mila persone. Tutto pronto per il weekend

Si terrà al palasport ‘Paternesi’ di Foligno, nel weekend del 18 e 19 maggio prossimi, l’evento internazionale di danza sportiva ‘Dance Unique Cup’, organizzato dall’Asd New Blue Angel by DU (Deruta) e che vede come responsabili tecnici i maestri Daniele Sargenti e Uliana Fomenko. Sulla scia del successo ottenuto nel 2023, l’evento accoglierà ballerini provenienti da tutta Italia e dall’estero, pronti a sfidarsi a colpi di samba, tango e cha cha cha per contendersi i titolo di campioni 2024 della kermesse. Il collegio arbitrale sarà composto da figure provenienti da diversi Paesi esteri e la stima è che all’evento parteciperanno circa 2 mila ballerini, con una ricaduta turistica ed economica di rilievo per l’intero territorio. «Siamo emozionati – afferma Daniele Sargenti – perché ancora una volta la Dance Unique Cup sarà l’evento di danza sportiva più grande realizzato nel 2024 in Italia e credo, a ragione veduta, anche in Europa come lo scorso anno. Questo ci rende veramente orgogliosi del lavoro che insieme a mia moglie Uliana Fomenko stiamo facendo, seguendo quella che è stata per tanti anni la nostra passione come competitori e continua ad esserlo ora, anche se in altre vesti. Quest’anno, tra l’altro, per la prima volta la danza sportiva sarà alle Olimpiadi e quindi il successo di aver organizzato, in un anno così importante, questa manifestazione è doppio».

