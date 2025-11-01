Riceviamo e pubblichiamo

di Cinzia Diamanti

Presidente del gruppo ‘InMovimento’

Terni, quella che doveva essere una serata di festa per i bambini e le famiglie si è trasformata ieri sera in un vero e proprio incubo per i residenti della zona di borgo Rivo. Dalle 19 fino quasi all’una di notte, un gruppo di una ventina di ragazzi, quasi tutti minorenni, vestiti completamente di nero e con i volti coperti da cappucci, ha seminato panico e terrore nel quartiere, lanciando bombe carta e petardi di forte potenza.

Le esplosioni si sono susseguite per ore, creando una situazione di caos e paura generalizzata. Molti residenti, spaventati, sono scesi in strada per capire cosa stesse accadendo, mentre gli animali domestici impauriti fuggivano dai recinti e gli anziani restavano chiusi in casa, terrorizzati.

Sono state numerose le chiamate alla polizia, che ha confermato di aver ricevuto diverse segnalazioni da borgo Rivo e da altre zone della città, ma anche di non disporre di sufficienti pattuglie per intervenire in tempo reale su tutti i fronti. A quanto risulta, i cosiddetti vigilantes promessi dal sindaco Bandecchi non sono stati visti in zona né hanno potuto fornire alcun supporto.

Come presidente del gruppo InMovimento, non posso non denunciare l’inaccettabile degrado di sicurezza che da tempo si vive in questo quartiere, una delle aree più popolose e vitali di Terni. Non è la prima volta che Borgorivo finisce sotto assedio: oltre agli episodi di ieri sera, si segnalano corse notturne di motorini truccati, auto a tutta velocità sulla variante e persino spaccio di droga nella zona dell’ex area-cani.

È assurdo che nel 2025 si debba ancora assistere a scene di questo genere. Non solo è vietato l’uso di botti e bombe carta, ma è anche profondamente irrispettoso e pericoloso nei confronti delle persone, degli animali e dell’ambiente. E ancor più incomprensibile è che tutto ciò avvenga per Halloween, una ricorrenza che non appartiene alla nostra tradizione e che, importata senza criterio, sta degenerando in episodi di vandalismo e inciviltà.

Chiediamo alle autorità competenti, al Comune e alle forze dell’ordine di intervenire con urgenza, rafforzando la presenza sul territorio, applicando concretamente i divieti già in vigore e attivando una vera rete di sicurezza e prevenzione. I cittadini di borgo Rivo hanno diritto a vivere serenamente, senza sentirsi prigionieri in casa propria per colpa di bande di ragazzini che agiscono impunemente.