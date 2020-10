«La faccio finita»: salvato ad Amelia

Intervento dei vigili del fuoco di Amelia e di Terni, nel pomeriggio di mercoledì, per trarre in salvo un 29enne amerino finito in un dirupo nella zona dello Scoglio dell’Aquilone (Amelia). Il giovane, ferito seriamente, è stato recuperato con tecniche speleo alpino fluviali (Saf) e consegnato alle cure degli operatori del 118, dopo essere stato imbracato su una barella. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Amelia: secondo una prima ricostruzione il 29enne avrebbe tentato di togliersi la vita, compiendo l’insano gesto, per ragioni sentimentali. Ad intervenire per primi, alcuni avventori del luogo. Il ragazzo, prima del fatto, avrebbe avvertito via telefono alcuni amici, comunicando l’intenzione di volerla fare finita. Dopo i soccorsi è stato trasportato in ‘codice giallo’ all’ospedale per le cure del caso.

