La Futsal Ternana è in serie A2: Buldog ko ai supplementari. Il sogno è realtà

Una fantastica prima domenica di giugno per una società rossoverde. La Generali Futsal Ternana è in serie A2: i ragazzi di Federico Pellegrini hanno conquistato il passaggio nella categoria superiore grazie alla vittoria sulla Buldog Lucrezia in un gremito pala Di Vittorio. In terra marchigiana era finita 2-2, nel catino delle Fere invece termina 4-1 dopo i tempi supplementari. La società ha iniziato il suo percorso cinque anni fa in C2 e ora trova il tanto atteso accesso in A2. Giardini ha subito sbloccato il risultato in avvio di gara, poi il pareggio ospite allo scadere della prima frazione e le reti decisive nell’extra time, con Sachet e Demichelis a chiudere i conti. Prossima stagione da disputare nel nuovo PalaTerni?

