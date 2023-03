La Futsal Ternana ne fa sei al Cus Ancona ed è in zona promozione

Scontro diretto vinto e terzo posto riagguantato. Largo successo a Montesicuro per la Generali Futsal Ternana contro l’Ancona: finisce 3-6 la gara valida per la 20° giornata del campionato di serie B (girone D). Soddisfazione per Filippo Bonelli, in panchina al posto dello squalificato Federico Pellegrini.

Zona promozione

Dopo una sconfitta ed un pareggio i rossoverdi tornano alla vittoria, tre punti vitali che proiettano la compagine del presidente Luca Palombi al terzo posto, in piena zona promozione: la Ternana sale a quota 33 punti al terzo posto raggiungendo il Recanati, a sette punti dalla Dozzese seconda e a più uno su Buldog Lucrezia e Potenza Picena quinte. Per Fagotti e compagni marcature a firma Mariani, Giardini (tripletta) e De Michelis (doppietta). «Oggi per me è stata un’emozione indescrivibile – le parole di Bonelli – esordire per la prima volta da primo allenatore in una panchina di serie B. Inoltre abbiamo portato a casa una vittoria di fondamentale importanza quindi è stata una giornata memorabile. I ragazzi hanno avuto una grande reazione dopo lo svantaggio ed un inizio di partita timido. Poi piano piano siamo cresciuti, siamo stati sempre in partita e perfetti nei fondamentali. Bravi a chiudere il primo tempo in vantaggio per poi sfornare una ripresa eccezionale nella quale siamo stati assoluti padroni. Non era facile perché il Futsal Ancona è un’ottima squadra, sono orgoglioso dei ragazzi. Infine vorrei ringraziare mister Pellegrini che mi ha dato una grande tranquillità prima di questo esordio, dandomi molta fiducia».

FUTSAL ANCONA – GENERALI FUTSAL TERNANA 3-6

Ancona: Bugari, Napoletano, Tittarelli, Vitale, Baldassarri, Piersimoni, Priori, Rosetti, De Brasi, Gomez, Serrany, Regai. Allenatore: Foroni

Ternana: Fagotti, Bulletta, Sachet, Almadori Francesco, Corpetti, Mariani, Paolucci, De Michelis, Martini, Giardini, Tirana, Paciaroni. Allenatore: Pellegrini

Arbitri: Salvatore Pagano di Catania e Concetto Fabiano di Messina

Reti: Vitale (A) Mariani (T) Piersimoni (A) Giardini, De Michelis (T) primo tempo

De Michelis (T) Piersimoni rig. (A) Giardini, Giardini (T) secondo tempo