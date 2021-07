Salvarono femmina capriolo, poi il raro evento: gioia Enpa

L’hanno soccorsa e liberata quando aveva pochi giorni di vita e ora a distanza di tempo la soddisfazione di assistere ad un raro evento, tutto in terra umbra. Vale a dire un parto trigemellare: la storia riguarda una femmina di capriolo e coinvolge il Cras – Centro recupero animali selvatici – dell’Enpa Perugia: «Ci ha emozionati e resi ancor più orgogliosi del nostro operato».

La gioia

La capriola salvata dal Cras è ora diventata mamma di tre cuccioli: «Dopo la sua liberazione, per un breve tempo – viene sottolineato – era stata avvistata nelle vicinanze della nostra zona di reimmissione, ma da oltre un anno se ne erano perse le tracce. I primi di giugno, le fototrappole di monitoraggio rilevano di nuovo la sua presenza a pochi metri da dove era cresciuta. Era chiaramente in dolce attesa. Viene ripresa più volte, gli operatori la identificano facilmente per le evidenti cicatrici sul muso e sul fianco sinistro, conseguenze del brutto incidente che ebbe da piccola. Non c’è alcun dubbio sia Demi, la capriola scampata all’aggressione da parte di un cane lasciato incautamente libero per boschi. Non solo ci ha dato la gioia di vederla tornare libera, ma ci ha reso partecipi di questo raro evento di parto trigemellare». Un bel vedere.