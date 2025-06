Riceviamo e pubblichiamo

della signora Francesca

Vorrei spendere due parole sulla mia esperienza con la nuova amministrazione comunale. Perché scrivere quando si deve puntare il dito è più frequente, ma a me piace mettere in risalto i fatti positivi e le cose belle. Non è forse giusto mettere più attenzione in ciò che è buono e bello invece di essere quasi sempre disfattisti? Posso confermare con molta soddisfazione che abbiamo un’amministrazione ‘del fare’, dell’ascolto ai cittadini e perché no, anche delle piccole cose.

Lo scorso marzo ho inviato una semplice e informale e-mail all’assessore Marco Iapadre, chiedendo la possibilità di installare un punto luce alla fine della via in cui sono residente. La segreteria mi ha prontamente risposto dicendo che avrebbero preso in carico la richiesta. Dopo circa una settimana sono venuti i tecnici a fare un sopralluogo e oggi, 27 giugno, la pratica si è conclusa con successo: la richiesta è stata evasa e l’intervento è stato ritenuto evidentemente necessario. Tre mesi e il caso si è concluso positivamente: che dire?

Esprimo profonda gratitudine e per l’attenzione che mi/ci è stata dedicata, non è assolutamente ovvio o scontato che succeda. Da cittadina mi sono sempre (nel mio piccolo) prodigata nell’interesse comune e nel migliorare quanto più possibile le cose intorno a me e questa volta, avendo avuto una risposta così tempestiva e fattiva, non posso che incoraggiare ancora di più questo spirito di cambiamento per l’interesse e il bene comune della città dove vivo da 46 anni. Sono fiera di essere rappresentata da persone che vogliono fare, cambiare ed essere vicine ai cittadini. Ci ho creduto e continuo a farlo, ora con più consapevolezza. Grazie al sindaco, grazie all’assessore Iapadre e tutto lo staff, grazie ad Asm.