‘Manovra fiscale in Umbria: quali impatti sull’economia e sulla vita dei cittadini?’. Questo il tema della trasmissione televisiva ‘Nero su Bianco’, condotta dal giornalista Laurent De Bai, in onda mercoledi 7 maggio alle 20.45 su Umbria Più (canale 15 del digitale terrestre). Ospiti del talk show Francesco Filipponi (presidente I commissione Regione Umbria), Laura Pernazza (consigliere regionale Forza Italia), Andrea Sisti (sindaco di Spoleto), Marco Celestino Cecconi (consigliere comunale Fratelli d’Italia Terni). Si parlerà nello specifico della nuova manovra fiscale regionale che sta facendo discutere cittadini, imprese e politica. Tra aumenti dell’addizionale Irpef, misure di sostegno e polemiche sul disavanzo sanitario, il bilancio pubblico è al centro del dibattito. Quali saranno gli effetti concreti su famiglie e aziende umbre? L’opposizione denuncia criticità, mentre la maggioranza difende le scelte economiche adottate. ‘Nero su Bianco’ analizzerà i dettagli della manovra e cercherà di capire quali prospettive si aprono per il futuro della Regione.