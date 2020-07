«La mascherina non la metto»: denunciato passeggero 50enne

Si è rifiutato di indossare la mascherina nonostante l’invito del capotrenno a bordo del Roma-Foligno. Per questo un 50enne italiano, con precedenti alle spalle, è finito nei guai. L’addetto Trenitalia ha chiesto l’intervento della Polfer di Foligno e l’uomo si è anche rifiutato di consegnare il proprio documento, prima, e poi di scendere dal treno raggiungere gli agenti presso l’ufficio presso la stazione folignate. Conseguenze: denuncia alla procura di Spoleto per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di comunicare le proprie generalità, interruzione di pubblico servizio e sanzione di 400 euro per mancato rispetto delle normative anti Covid.

