La neve blocca il pulmino per disabili: anziano dializzato salvato dai carabinieri

Lunedì la neve è caduta, copiosa, in diverse zone dell’Umbria. Come l’Orvietano, dove i carabinieri del comando Compagnia sono intervenuti in diverse situazioni per aiutare cittadini in difficoltà.

Trasportato in ospedale dai militari

Proprio durante uno dei servizi di vigilanza e controllo svolti durante la forte nevicata, i militari del comando stazione di Allerona si sono imbattuti in un veicolo per il trasporto di disabili, bloccato dalla neve caduta nella zona di Castel Viscardo. All’interno del mezzo c’era un anziano che necessitava di cure mediche urgenti e per questo i carabinieri lo hanno fatto subito salire sull’auto di servizio, trasportandolo all’ospedale di Orvieto. Lì i medici lo hanno subito sottoposto alle necessarie terapie, nella fattispecie la dialisi.

La riflessione

«La vicinanza alla popolazione, da sempre segno distintivo dell’Arma dei carabinieri – riporta una nota del comando provinciale di Terni – è ancora più stringente quando si tratta di soccorrere persone che appartengono a fasce deboli quali, per esempio, gli anziani ed i malati. Il capitano Giuseppe Viviano, comandante della Compagnia carabinieri di Orvieto, ed il maresciallo maggiore Giovanni Magrini, comandante della stazione di Castel Giorgio – segno di una sinergia fra zone e territori vicini fra di loro – mercoledì sera hanno fatto visita al signor Edoardo per accertarsi delle buone condizioni di salute e per porgere, a lui ed alla sua famiglia, i più affettuosi auguri di buon Natale.