La Pallavolo Narni vince il campionato di 2° Divisione: «Una grande stagione»

Prime a 53 punti, seguite dalla Nuova Pallavolo Spoleto a 51 e dal Volley Castello a 48: per la Pallavolo Narni è stato un grande successo, maturato nella seconda parte del campionato di 2° divisione, con una serie di scontri in cui quelle timide ragazzine hanno mostrato un’insospettabile grinta anche al cospetto di squadre ben più attrezzate e ben più esperte. Ma, a dire il vero, che non fossero proprio così timide, quelle ragazzine lo avevano già dimostrato nel secondo campionato al quale hanno partecipato, l’Under 16, giocando la semifinale alla pari con le quindicenni della School Volley, tra le cui fila giocano atlete già in serie C. Ma che avessero i numeri per una rapida crescita si era visto anche al Torneo di Cecina dove, a sorpresa, si sono piazzate quinte tra sedici squadre più forti del centro Italia.

Giocando l’ultima delle 20 gare a Todi, con la capitana Alice Manni in dubbio perché in allenamento ha subìto la rottura del dito mignolo della mano sinistra, si temeva un crollo psicologico. «Dovevo e volevo esserci – ha detto sorridendo alla fine – ma ho dovuto lottare e vincere le paure di mamma». Ed infatti è scesa in campo ma a metà del primo set l’allenatore l’ha richiamata in panchina e le loro compagne hanno continuato ad accumulare vantaggio: 15-25, 11-25 e 9-25 sono i parziali che hanno confezionato questo 3-0 e la vittoria del campionato.

Grande merito, per questo successo, va a Matteo Moroni, l’allenatore. Ha curato con pazienza e tenacia sia l’aspetto tecnico che quello agonistico osservando, gara dopo gara, la crescita singola e collettiva del gruppo. «A Narni – spiega il coach – ho trovato un ambiente ideale per poter lavorare: le ragazze e le loro famiglie hanno sempre accettato le proposte mie e della società sportiva, persino allenamenti di mattina quando la scuola era chiusa. Convinti che fare sport, e soprattutto farlo bene significhi anche essere bravi a scuola e nella vita».

Ed ecco i nomi delle ragazze che hanno formato il gruppo Under 16 e 2° Divisione della Pallavolo Narni 2022/2023: Ludovica Bazzella, Agnese Bellinelli, Sofia Belloni, Jana Byrne, Martina Giuliani, Valentina Giuliani, Anna Isidori, Lisa Isidori, Alice Manni (capitana), Sofia Moretti, Claudia Proietti, Martina Roccetti e Francesca Sugoni. Molte di loro sono figlie di ex giocatrici e sono decise, come hanno fatto le mamme, a divertire i tanti appassionati di pallavolo a Narni.