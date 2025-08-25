di Gianni Giardinieri

Settant’anni fa, precisamente il 20 agosto 1955, uno dei più grandi alpinisti di sempre, Walter Bonatti, compì un’impresa leggendaria e ai limiti dell’impossibile: scalare la parete sud-ovest del Petit Dru (3.733 metri), cima del massiccio del monte Bianco.

La montagna è un inno alla verticalità, una vetta ripidissima con pendenze medie intorno ai 50 gradi. In quei giorni di agosto Bonatti, in solitaria, decide di aprire una delle vie più impervie, caratterizzata da una parete di duro granito praticamente liscio e senza appoggi, che termina in una guglia finale da fumetto fantasy. Bonatti è ancora segnato dalle polemiche per la sua partecipazione, l’anno prima, all’ascesa de K2 e percepisce la scalata come una sorta di rito catartico.

Ad un certo punto dell’impresa, dopo quattro giorni di bivacco lungo la parete, si rende conto di essersi infilato in una situazione drammatica: sotto e sopra di lui una lunga lastra di roccia, ripidissima e liscia come il vetro. Non può più salire né scendere. Pensa anche di lasciarsi andare e morire. Poi l’istinto di sopravvivenza prende il sopravvento e la sua mente, dentro un corpo eccezionale, elabora un piano folle: prende le corde che ha e comincia ad annodarle, fino a fare una sorta di ‘palla’. Disperato, comincia una serie di lanci per cercare di incastrare il groviglio che ha costruito tra alcune piccole fessure della roccia, che ha avvistato dieci metri sopra di lui. Vuole lanciarsi nel vuoto, aggrappato alla corda avvinghiata alla roccia. Dopo una quindicina di tentativi andati a vuoto, la fortuna lo bacia in fronte e gli fornisce l’unica via di salvezza. Bonatti, con le mani ferite e insanguinate, riesce nell’impresa e alla fine raggiunge la vetta.

Ecco, la Ternana in questo momento, sta scalando il suo Petit Dru e si trova esattamente dov’era Bonatti: non può scendere e tornare ad essere ‘solo’ una società di calcio, perché la sua partecipazione maggioritaria in Stadium, per il progetto stadio-clinica, l’ha di fatto trasformata in qualcosa di diverso da una entità con gravi ma definite difficoltà, e al tempo stesso non può salire perché ha perso ogni riferimento certo e ogni orizzonte futuro definito, per via di una convenzione – per quello stesso progetto – che ha troppe aree grigie.

L’augurio è che sia vivo lo spirito di sopravvivenza, soprattutto tra la città e i tifosi rossoverdi, che ebbe Bonatti nell’inventarsi la soluzione che gli salvò la vita. Lui fu bravo, ma anche straordinariamente fortunato. Che la Ternana possa anch’essa scalare il suo Petit Dru.