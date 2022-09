La Ternana fa saltare la panchina di Castori. Pronto Silvio Baldini

La Ternana fa saltare la panchina di Fabrizio Castori. Il Perugia ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico marchigiano dopo appena sei giornate e un avvio di campionato decisamente sottotono, culminato con il ko nel derby dell’Umbria di domenica pomeriggio al Libero Liberati: la decisione arriva in seguito alla sconfitta per mano dei rossoverdi grazie alla realizzazione di Anthony Partipilo allo scadere del primo tempo. Per prendere il suo posto con un contratto annuale è pronto – lo scrive il portale gianlucadimarzio.com – Silvio Baldini, ex tecnico del Palermo, dimessosi in estate dopo aver consentito ai siciliani di tornare in serie B.

CASTORI E IL POST DERBY: «MI ASPETTAVO REAZIONE PIÙ ‘VIOLENTA’»

«AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato Fabrizio Castori dalla guida tecnica della prima squadra. A mister Castori, al vice Riccardo Bocchini, al preparatore atletico Carlo Pescosolido, al collaboratore tecnico Tommaso Marolda e al match analyst Marco Castori vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. Rimarrà con il nuovo gruppo di lavoro il preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli». Termina così dopo una manciata di mesi l’avventura con il Grifo dell’allenatore di San Severino Marche.

IL DERBY VINTO DALLA TERNANA

La pausa delle porte girevoli

I giorni della sosta nazionali da sempre sono contraddistinti da attimi di riflessione. Chi non è contento del rendimento della propria squadra può ragionare sull’esonero dell’allenatore dando al tecnico entrante la calma di due settimane per conoscere i giocatori e impartire loro le prime istruzioni. Questa la riflessioni che, oltre al Perugia, devono aver fatto anche Benevento, Pisa e Como. Sarebbe ormai deciso infatti il futuro anche dell’ex tecnico biancorosso Fabio Caserta come quello del collega Maran mentre Gattuso si è già separato dai lombardi. In Campania, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare Fabio Cannavaro che in serata dovrebbe incontrare il presidente Vigorito. In Toscana si attende il ritorno di Luca D’Angelo, che era stato anche vicino al Como il quale sembra invece puntare su Moreno Longo con un biennale. Curiosità: il Grifo del neo tecnico Baldini dovrebbe quindi incontrare sabato primo ottobre il Pisa del neo tecnico D’Angelo e il nove il Como del neo tecnico Longo.

Una squadra mai castorizzata

Diversi i problemi del Perugia nelle prime sei giornate di campionato, dove ha raccolto la miseria di quattro punti sui diciotto disponibili (meno di un quarto del totale). Non solo sono mancati i risultati, ma la squadra non ha mai davvero convinto. Opache anche le prestazioni, salvo in parte quella della sfida contro l’Ascoli, che non a caso è l’unica vittoria della parentesi Castori. Il distacco dal capolavoro tracciato da Massimiliano Alvini nello scorso campionato terminato ai play off per una squadra che sulla carta era meno forte (soprattutto in attacco) è stato notevole. Stonano appunto i soli tre gol segnati soprattutto se confrontati con gli otto incassati per una difesa che conta gli stessi interpreti che nella passata stagione sono stati a lungo i meno battuti per lasciare all’ultimo il primato al Lecce per solo un gol. Se nella prime partite la scusante del mercato poteva reggere, ora la domanda è spontanea: squadra non adatta alle idee di Castori o problemi ed errori di Castori? La risposta (forse) non si avrà mai e poco importa alla società che ha deciso di cambiare così come ai tifosi che sperano di tornare a festeggiare.