Ternana-Palumbo, ok per 150 mila euro

In attesa dei primi rinforzi – saranno comunque formalizzati più avanti – da mettere a disposizione di Cristiano Lucarelli e di ‘smaltire’ una rosa fin troppo ampia per le liste della serie B, la Ternana si prende Antonio Palumbo. O meglio, lo farà, perché la finestra temporale per esercitare il diritto di riscatto dalla Sampdoria è in programma tra una settimana: il centrocampista campano farà parte del rinnovato gruppo del tecnico livornese nel torneo cadetto grazie ad un esborso di 150 mila euro, come pubblicato nella serata di lunedì dai portali gianlucadimarzio.com e ternananews.it. Sponda rossoverde è gia noto che il club ligure non eserciterà il controriscatto e dunque il classe ’96 – 123 gettoni ufficiali in rossoverde, può essere inserito tra le bandiere – sarà a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della società di via della Bardesca. Per quel che concerne il pacchetto difensivo si stringe per l’esterno Luca Ghiringhelli, in scadenza con il Cittadella.

