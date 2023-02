C’è Ternana-Parma: «Non é stata una settimana come avrei gradito che fosse»

di Gianni Giardinieri

Conferenza stampa di mister Aurelio Andreazzoli alla vigilia della partita Ternana-Parma, in programma sabato 11 Febbraio alle 16.15 (stadio ‘Libero Liberati’). Dopo il non esaltante pareggio di Cosenza la Ternana si appresta ad un nuovo impegno casalingo contro il Parma di mister Pecchia, intenzionata a dare una ‘svolta’ al suo campionato, fatto al momento di prestazioni altalenanti e solo parzialmente convincenti. In quella che si prospetta come una giornata particolarmente fredda (meteorologicamente parlando), la Ternana dovrá invece mostrare grande applicazione, determinazione e ‘cuore caldo’.

Le condizioni generali della squadra

«Non é stata una settimana come avrei gradito che fosse. Meglio non parlarne nemmeno e tirare le fila di quanti saremo oggi pomeriggio dopo la rifinitura».

Vázquez

«Giocatore che puó giocare dappertutto e a cui questa categoria va stretta».

A cosa puó ambire la Ternana

«Abbiamo tutti molta voglia di metterci in mostra e di dare tutto il possibile. Ci sono peró delle discriminanti che fanno la differenza, come gli infortuni. Stiamo lavorando per metterci nella condizione di esprimerci al meglio immediatamente. Vogliamo essere al massimo, comunque, tra tre mesi. Vogliamo anche esprimerci al massim per tutti i tifosi che ci seguono facendo tanti sacrifici».

Condizione fisica in crescendo

«Abbiamo giocato fino alla fine e non sembra sia piú un problema la gestione fisica dell’ultima mezz’ora. Ho visto fare tante cose che chiedo ai ragazzi e le hanno fatte anche nell’ultima parte dell’incontro».

Atteggiamento

«Cercheremo come sempre di entrare in campo per vincere. Bisognerá capire anche cosa ci concederanno gli avversari. Il Parma non ha concesso praticamente nulla al Genoa, quindi penso arriveranno molto carichi».

Mercato

«Ora che é finito non mi interessa parlarne. Siamo un buon gruppo e abbiamo la voglia di fare bene. I subentrati domenica scorsa hanno fatto comunque una buona prestazione».

Bandecchi e il mercato

«Il presidente mi ha indicato subito il suo obiettivo ed io l’ho subito sposato (la serie A). Si va verso quell’obiettivo, chiaramente cercando di raggiungere il risultato prima possibile. Poi peró bisogna accettare che le condizioni possono cambiare e con loro gli obiettivi».

Ballottaggi

«Oggi valuteremo durante la rifinitura alcune situazioni. Donnarumma é la seconda settimana che lavora a pieno regime e deve ancora ritrovare la piena condizione psico-motoria. Capuano, dalla prossima settimana, comincerá a guardare il campo piú da vicino».

Falletti

«Sta ripresentandosi ai suoi livelli e ha fatto molto bene anche domenica durante lo scampolo di tempo che gli ho concesso. É una situazione che ci conforta e che ci dá soluzioni diverse».

Palumbo e Mantovani

«Antonio sta bene e si é allenato per suo conto il primo giorno dopo le dimissioni, poi é rientrato in gruppo senza grandi conseguenze. Quindi é abile e arruolato. Mantovani solo ieri invece é tornato in gruppo e con lui le verifiche saranno piú approfondite».

Partita da spareggio

«Sono tutte partite importanti. Non aver vinto a Cosenza non significa che non abbiamo avuto delle risposte positive, punto conquistato compreso. Domani ce la giocheremo senz’altro».