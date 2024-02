di G.G.

Si chiama Lorenzo Amatucci, compirà 20 anni il prossimo 5 febbraio ed è un centrocampista centrale con attitudini da regista. È uno dei giocatori che, a poche ore dalla chiusura del calciomercato invernale, la Ternana sta trattando per ottenerne il prestito fino a fine stagione. Anche lui, come altri già in rosa, fa parte della ‘cantera’ della Fiorentina che, in fatto di talenti, è ai massimi livelli del calcio nazionale – In aggiornamento