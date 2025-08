Con la pubblicazione dei quattro gironi del campionato nazionale di serie B di calcio a 5 femminile, prende ufficialmente il via la stagione della Ternana Thyrus Calcio a 5 femminile che si confronterà per la prima volta con un campionato di livello nazionale: passaggio importante nella storia di un club nato appena sei anni fa.

«C’è sicuramente tanta soddisfazione – spiega la team manager, Silvia Giovanrosa – ma dobbiamo procedere un passo dopo l’altro, senza strafare. Abbiamo riconfermato diverse giocatrici, lo staff di mister Mirko Giardinieri è fatto di innesti importanti. Ad oggi la nostra rosa conta 15 giocatrici e devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Sarà una stagione tanto impegnativa quanto emozionante – prosegue Giovanrosa – e noi siamo pronti. Il lavoro che c’è stato dietro è stato ‘di squadra’, devo assolutamente fare un plauso a tutti i componenti della società».

Circa la qualità della rosa a disposizione, per la team manager rossoverde «le ragazze sono pronte, alcune hanno già militato in serie importanti, altre no, ma non ho dubbi: se la caveranno egregiamente. Ognuna di loro ha le proprie peculiarità, del resto una squadra è tale perché ogni elemento dà un proprio personale supporto e questo ci fa pensare che amalgamando le qualità che abbiamo, e non escludo ‘colpi di scena’ finali, potremo fare un lavoro che ci darà soddisfazioni».

La rosa della Ternana Thyrus C5 femminile, al 1° agosto 2025, è composta dalle atlete Greco, Perlorca, Santi, Catameró, Rizzo, Lorenzoni, Virgili, Yasmina, Carpinelli, Tarquini, Filippucci, Conti, Angeletti, Chiavolini, Spagnolo. Il girone C della serie B nazionale di calcio a cinque femminile, è invece composto dalle società: Atletico Foligno, Club Sport Roma, Eventi Futsal, Levante Caprarica, Littoriana Futsal C5, Nora Calcio Femminile, Salvatore Russo Veglie, Sivel Avezzano, Ternana Thyrus C5, Virtus Cap San Michele.