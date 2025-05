Valle Umbra Servizi Spa, multiutility che gestisce il servizio idrico integrato e di igiene urbana nei 22 comuni ricompresi nel sub-ambito 3 dell’Umbria (Foligno, Spoleto e Valnerina) ha avviato procedure di selezione finalizzate all’inserimento a tempo indeterminato di 15 nuove figure professionali, «con l’obiettivo di potenziare le attività nei settori ambientale, idrico, amministrativo e tecnologico».

«Le posizioni aperte – spiega una nota della società – riguardano operai per il servizio idrico integrato, impiegati per le risorse umane, l’amministrazione e controllo di gestione, l’area commerciale e la manutenzione del parco mezzi. Completano il quadro i profili tecnici: chimico di laboratorio, specialista informatico e ingegneri per il settore idraulico e per i processi ambientali».

Tutte le assunzioni – prosegue la Valle Umbra Servizi – «avverranno con contratto a tempo indeterminato. Le selezioni, affidate ad agenzie esterne specializzate, si svolgeranno nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità. Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 25 maggio 2025, esclusivamente online, tramite i link disponibili nella sezione Società trasparente > Personale > Selezione del personale del sito aziendale www.valleumbraservizi.it». Per informazioni sui requisiti richiesti e le modalità di selezione, sono consultabili «gli avvisi completi pubblicati sul sito, con tutti i dettagli e i link per procedere alla candidatura in modo facile e veloce».