La VI Terni Half Marathon fa il pieno: Nzikwinkunda al top. La fotogallery

Una VI Terni Half Marathon da circa 600 iscrizioni ufficiali e 20 Paesi protagonisti quella andata in scena domenica in città. La partenza alle 10 da via Leopardi, quindi lo sviluppo della gara nel percorso urbano e la conclusione sempre a ridosso dello stadio Libero Liberati: le immagini dello start, di alcuni passaggi in centro e dell’arrivo del vincitore. A trionfare il 26enne del Burundi Onesphore Nzikwinkunda in 1’04.17 e la 30enne Emily Chepkemoi Cheroben in 1’16.26; nella 10 chilometri successi di Riccardo Ridolfi in 35.08 e Gloria Guerrini in 42.07. L’organizzazione è dell’Athetic Terni.

