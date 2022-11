La violenza inizia in treno e prosegue per strada: arrestato

Pomeriggio di tensione, venerdì a Ponte San Giovanni. Attimi di paura, prima nel treno regionale che portava da Foligno a Terontola-Cortona. In uno dei vagoni, intorno alle 16, i passeggeri hanno vissuto una scena da film che per fortuna è terminata senza danni alle persone e ‘solo’ con un telefono rotto. Meno fortunate le tre persone che, fuori dalla stazione, hanno incontrato il protagonista – in negativo – della vicenda, peraltro armato di coltello: uno di loro ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato medicato al pronto soccorso.

L’accaduto

Arrivati alla stazione di Ponte San Giovanni, un ragazzo – 22enne nordafricano – ha prima rivolto espressioni minacciose a un passeggero del convoglio, per poi dirigersi verso l’uscita. Lì si è scagliato contro un secondo passeggero, prima verbalmente e poi fisicamente. Prima gli ha dato un calcio e poi gli ha strappato il telefono dalle mani, scagliandolo a terra. La vittima ha mantenuto il sangue freddo, si è alzata e diretta verso la parte opposta del vagone. Successivamente ha trattato il primo passeggero alla stessa maniera, ovvero dandogli uno schiaffo e buttando a terra lo smartphone che si è rotto. Il soggetto si è poi diretto nuovamente verso il secondo passeggero, gli ha dato uno schiaffo ed è sceso dal vagone. «Non ho paura – così si è rivolto alla capotreno -. Entro e ne rapino e uccido cinque a mani nude. Non ho bisogno di armi». Infine alla stazione di Ponte San Giovanni, è sceso e si è dileguato con il suo trolley. Ma non è finita lì.

Alla stazione

Fuori dallo scalo, il 22enne – armato di coltello – ha aggredito altre tre person. Un passante è stato mandato all’ospedale con fratture al naso e, alla fine, l’aggressore è stato fermato e arrestato intorno alle ore 20 dai carabinieri di Ponte San Giovanni e di Perugia.