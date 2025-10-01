di Fra.Tor.

Terni apre una nuova strada all’inclusione con ‘Laborando’, il progetto lanciato dall’associazione Famiglie di disabili, che mira a formare una vera e propria brigata di cucina inclusiva. L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: offrire competenze professionali concrete ai ragazzi con disabilità e sensibilizzare la comunità, dimostrando che l’integrazione è possibile e produttiva.

Il progetto, col contributo della fondazione Carit, coinvolgerà inizialmente dieci giovani che seguiranno un percorso formativo di 15 mesi: una volta a settimana, per quattro ore, lavoreranno in cucine professionali attrezzate, grazie alla disponibilità del Circolo scherma Terni. Non si tratterà solo di lezioni di tecnica, ma di vere esperienze a contatto con il pubblico, eventi e attività che permetteranno ai partecipanti di sperimentare situazioni reali di lavoro. ‘Laborando’ punta a costituire una brigata di cucina composta dai ragazzi formati, capace di operare in catering, eventi o addirittura in future esperienze imprenditoriali inclusive. Ma non solo: il progetto vuole scardinare i pregiudizi, mostrando che le persone con disabilità hanno competenze, passione e talento da mettere al servizio della comunità.

Accanto ad Afad hanno collaborato Confcommercio Terni e l’Università dei Sapori, con l’impegno di creare un ponte tra formazione e opportunità concrete di inserimento. Un ringraziamento speciale l’associazione lo ha rivolto al ristorante Il Pozzo country house, primo sostenitore del progetto nel settore food, che ha creduto nelle potenzialità dei ragazzi. Determinante anche il contributo del formatore Daniele Guerra, educatore e cuoco professionista, che guiderà i partecipanti lungo il percorso: «Questa esperienza – ha sottolineato – non vuole essere un’iniziativa spot, ma una scuola permanente di cucina per persone con disabilità. Perché servono continuità e concretezza per rimettere davvero al centro il lavoro».

Delfina Dati, presidente Afad, ha espresso con forza la visione dell’associazione: «Siamo entusiasti di lanciare Laborando, un progetto dove l’inclusione non è un favore, ma un arricchimento reciproco. Non stiamo solo formando una brigata da cucina, ma creando un modello di partecipazione attiva. Vogliamo dimostrare concretamente che i nostri ragazzi non solo possono lavorare, ma possono eccellere. L’integrazione non deve avvenire in luoghi protetti, ma nel cuore della società, fianco a fianco con tutti». Anche Stefano Lupi, in rappresentanza di Confcommercio e Università dei Sapori, ha ribadito il sostegno: «Abbiamo aderito con convinzione: questa esperienza avrà senso se riusciremo a finalizzarla in opportunità lavorative reali. Una cucina funziona come un’orchestra: ciascuno suona con le proprie competenze, ma l’armonia nasce dal suonare insieme».

Afad lancia ora un appello a chef, ristoratori e imprenditori del settore: «Aprire le proprie cucine a stage e tirocini per questi ragazzi, creando una rete virtuosa capace di generare opportunità concrete. L’obiettivo è che, al termine del percorso, non resti soltanto un attestato formativo, ma vere possibilità di lavoro. ‘Laborando’ rappresenta molto più di un corso di cucina: è un laboratorio sociale che vuole cambiare il modo in cui la città di Terni guarda alla disabilità. Una sfida che parte dalle cucine, ma che ha il sapore di una rivoluzione culturale».