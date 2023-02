Ladri assaltano casa: nonna 84enne li mette in fuga

Ha sentito dei forti rumori provocati dalla forzatura di un infisso mentre era in cucina, si è reso conto che erano dei ladri e non ci ha pensato due volte a farsi avanti per metterli in fuga. Riuscendoci: protagonista della vicenda è una 84enne residente nella frazione di Petrignano, ad Assisi.

Niente da fare

La signora ha chiesto l’aiuto della polizia di Stato dopo aver evitato il colpo: l’84enne aveva poco prima colto in flagrante diverse persone, facendo scattare il fuggi fuggi. «Dagli approfondimenti dei poliziotti – spiega la questura – è emerso che gli intrusi, prima di forzare la finestra, avevano divelto un’inferriata. Dopo aver tranquillizzato l’anziana signora, gli agenti l’hanno invitata a portarsi presso gli uffici del commissariato per sporgere querela». Proseguono le indagini per individuare i responsabili.