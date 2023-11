Ladri in azione a San Gemini: danni e oro trafugato

Ladri in azione, nel tardo pomeriggio di martedì a San Gemini, nello specifico in via Narni. I malviventi hanno agito nel più classico dei modi, forzando, presumibilmente con un cacciavite, la porta d’ingresso di almeno un paio di abitazioni in un condominio composto da tredici appartamenti. In un caso si è trattato solo di un tentativo di furto, perché i ladri non sono riusciti ad avere la meglio sul portone blindato della casa in questione, dalla quale il proprietario si era allontanato dalle 18.30 circa per un paio d’ore. Evidenti i segni del tentativo di scassinamento lasciati sull’infisso. È andata invece peggio a un suo vicino, anche lui assente in quel frangente. I malviventi sono infatti riusciti ad entrare nella sua abitazione, sempre attraverso la porta d’ingresso. Qui hanno avuto il tempo di racimolare alcuni gioielli in oro. È scattata quindi la denuncia ai carabinieri della stazione di San Gemini, che hanno avviato le indagini sul furto e sul tentativo andato a vuoto.

