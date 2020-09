Ladri inseguiti nella notte dai carabinieri: il ‘colpo’ va a vuoto

Hanno tentato l’assalto – con due mezzi, un furgonato e una Mercedes – alla cassa automatica del parcheggio di piazza Matteotti ad Assisi. Ma gli è andata male. Il fatto è accaduto nella notte fra giovedì e sabato, intorno alle ore 3.15.

Notte ‘agitata’

I malviventi sono riusciti sì a impossessarsi della cassa, ma grazie all’intervento dei carabinieri – in grado di coordinarsi con diversi posti di blocco – gli stessi sono stati intercettati durante la fuga. Un inseguimento con tanto di speronamento, durante il quale i militari sono riusciti a tornare in possesso della refurtiva, persa dalla banda criminale. Nel contesto dell’operazione, un carabiniere della Compagnia di Assisi ha riportato lievi contusioni dopo l’urto con l’auto in fuga. Veicolo, quello dei ladri, che è stato trovato e recuperato all’alba di venerdì dai carabineri di Terni, abbandonato in un’area rurale nei pressi di Acquasparta.