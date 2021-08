Lago di Piediluco, balneazione vietata nella zona del centro

C’è una comunicazione di non conformità dei parametri microbiologici, a seguito di un prelievo effettuato da Arpa Umbria il 16 agosto, all’origine del divieto temporaneo di balneazione disposto dal sindaco di Terni Leonardo Latini, relativamente alla zona denominata PIE6 (ovvero il centro urbano) del lago di Piediluco. Tutti gli altri punti di balneazione analizzati, non hanno registrato superamenti. L’ordinanza, pubblicata mercoledì 18 agosto, resterà in vigore fino a quando i parametri non torneranno normali: la violazione comporta la denuncia all’autorità giudiziaria. Responsabile del procedimento è il dirigente del comparto ambiente del Comune di Terni, Paolo Grigioni.

