Terni, lago Piediluco: ok a balneazione, revocata l’ordinanza

Il divieto temporaneo di balneazione era stato istituito lo scorso martedì in seguito al riscontro della non conformità dei parametri biologici nell’area ‘centro urbano’ (tra corso Salvati e corso IV Novembre in linea di massima), a Piediluco. A distanza di pochi giorni è stato effettuato un nuovo controllo nel bacino ternano e Arpa Umbria ha comunicato l’esito: tutto ok per le analisi del campione prelevato il 18 agosto e dunque dal Comune di Terni è scattata la revoca dell’ordinanza firmata dal sindaco Leonardo Latini. I parametri sono rientrati nei limiti previsti dal decreto legislativo 116 del 2008. La comunicazione sarà inviata anche al ministero della Salute per l’inserimento nel ‘portale acque’.

