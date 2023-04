Lago di Piediluco, ripopolamento ittico con carpe e tinche

Tempo di ripopolamento ittico per il lago di Piediluco. Domenica nel bacino lacustre ternano è entrata in azione l’associazione Asd Free Angling e Carp Fishing Italia: l’obiettivo è «incrementare il pesca turismo sul sul nostro territorio verso i pescatori sportivi che praticano la tecnica del carp fishing». Il programma – aveva spiegato nei giorni scorsi la Provincia di Terni – prevede il rilascio di un numero importante di carpe. Immesse anche tinche. «Non neghiamo che è stato un bel percorso burocratico, ma indispensabile in quanto la nostra associazione è contro alle immissioni non autorizzate; ci sono delle linee guida da seguire e per queste ci sono i tecnici, che ringrazio per la disponibilità e per il bagaglio culturale che ci hanno apportato nel seguirci/li passo dopo passo», spiega Maurizio Paolucci dell’associazione.

