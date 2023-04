‘Lampeggia’ a chi gli ha tagliato la strada e viene preso a botte insieme alla moglie. Trovato l’aggressore: ha un arsenale in casa

Era in auto insieme alla sua famiglia, quando all’altezza della rotatoria ‘Luisa Spagnoli’, a Perugia, un uomo al volante di un pick-up gli ha tagliato la strada, costringendolo a inchiodare. L’uomo ha ‘lampeggiato’ con i fari per lamentarsi della condotta di guida: non lo avesse mai fatto. L’altro si è fermato, è sceso dal mezzo e lo ha afferrato per il collo prendendolo a pugni al volto e al corpo.

Botte da orbi

In difesa del conducente aggredito è intervenuta la moglie che a sua volta è stata spintonata dal soggetto – risultato essere un 62enne di nazionalità italiana – ed è caduta a terra. Poi l’uomo è risalito in auto e si è allontanato rapidamente dalla scena. Immediata la segnalazione alla polizia di Stato che si è messa sulle tracce dell’aggressore, mentre i due coniugi – feriti – sono stati condotti e medicati all’ospedale di Perugia con prognosi di 45 giorni, l’uomo, e 12 giorni, la moglie.

L’arsenale

Da alcuni elementi della targa del veicolo fuggito, i poliziotti sono risaliti al proprietario: un uomo residente a Chiusi (Siena), risultato essere l’aggressore, nella cui abitazione sono state trovate numerose armi. In particolare: 26 armi da fuoco, 6 machete, 71 coltelli, 15 pugnali, 1 balestra e 1 arco. L’uomo si è visto ritirare dalla polizia tutte le armi ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate.