Lampeggiante blu nell’auto: denunciato

L’auto, con tre persone a bordo, è stata fermata per un normale controllo. Durante il quale, però, l’attenzione dei carabinieri del comando stazione di Bettona, è stata attirata da uno strano apparecchio installato accanto al parabrezza.

La spiegazione

Di fronte alla richiesta di spiegazioni, il conducente ha cercato di giustificarsi dicendo che si trattava di un lampeggiante rotto di colore arancione, che utilizzava in quanto impegnato spesso come volontario in servizi di vigilanza. Una volta acceso, però, il lampeggiante ha emanato una luce blu e intermittente, identica a quella delle forze di polizia.

Denunciato

Per questo il dispositivo è stato sequestrato e l’uomo – titolare del veicolo – denunciato a piede libero per ‘possesso illecito di contrassegni ai uso ai corpi di polizia’.