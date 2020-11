L’appello: «Salviamo i gatti di Foligno»

Paolo Vetturini, dell’associazione che gestisce l’oasi felina ‘La piccola corte dei miracoli’ di Foligno ha lanciato un appello per salvare i gatti: «Con le riserve che abbiamo andiamo avanti altri dieci giorni».

120 gatti in 500 metri quadrati

Il rifugio per gatti abbandonati ‘La Piccola Corte dei Miracoli’ si trova a Foligno, in via Caracciolo, località Corvia. Si estende su una superficie di circa 500 metri quadrati, adeguatamente recintata, e ospita attualmente circa 120 gatti. Il terreno su cui sorge il rifugio è stato fornito in comodato d’uso, nel 2006, dal comune di Foligno. I 3 container presenti sono stati donati dalla Protezione Civile. L’associazione ‘Una’, impegnata nella lotta al randagismo felino, si prende cura di 120 gatti nell’oasi folignate. Si occupa di nutrirli ma anche delle cure veterinarie. Spese sono necessarie anche per la manutenzione ordinaria della struttura

«Situazione preoccupante»

«In questa fase segnata dalla pandemia non possiamo fare banchetti per raccogliere cibo, coperte, accessori e anche denaro che destiniamo totalmente a queste necessità e, ovviamente, non possiamo nemmeno promuovere eventi finalizzati allo stesso scopo. La situazione è al limite del dramma e per questo facciamo appello a privati, ad attività e alle aziende che producono cibo per animali di farsi avanti per dare una mano, per quanto possibile, al mantenimento degli ospiti dell’oasi felina». Ogni giorno l’oasi consuma circa 20 chili di crocchette. Poi ci sono tutti quegli alimenti speciali per quei felini che hanno condizioni di salute particolari.

«Chi ci volesse aiutare ci può scrivere all’indirizzo mail unafoligno@libero.it e noi risponderemo con un grande grazie. Cogliamo l’occasione per ricordare che abbiamo sempre bisogno di coperte, cuscini, tiragraffi, cucce e tanto altro ancora in buono stato per i pelosetti».