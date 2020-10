Terni, l’Arma piange la scomparsa di Osvaldo Baldi

Si era arruolato nell’Arma nel 1942, con la seconda guerra mondiale in corso, prestando servizio fino al 1975, quando era di stanza a Terni. Giovedì si è spento nella propria abitazione l’appuntato scelto in congedo Osvaldo Baldi, nato a Bracciano nel 1920 e residente in città da tempo: lo scorso febbraio, nel giorno del compimento del 100° anno, aveva ricevuto la visita dell’allora comandante della Legione Carabinieri Umbria per la consegna di una lettera da parte del comandante generale dell’Arma, il generale di corpo d’armata Giovanni Nistri. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Paolo, in via Rossini, dove riceverà l’ultimo saluto dai familiari e una rappresentanza dei militari.

