È stato convocato dai carabinieri in caserma per la notifica di un atto. E lui si è presentato con la cocaina: per questo un 57enne di Marsciano è stato denunciato. «Una volta giunto negli uffici dell’Arma – spiega la nota – ha assunto un atteggiamento sospetto e visibilmente nervoso, tale da insospettire i militari. Considerato il suo passato giudiziario, i carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione personale». L’uomo aveva con sé quattro ovuli contenenti 3 grammi di cocaina in tutto. La droga è stata sequestrata e per lui è scattata la denuncia a piede libero alla procura della Repubblica di Spoleto.