Biglietti minatori nelle cassette: denunciato

La prima volta era stato notato a febbraio e i carabinieri hanno cercato di capire chi fosse a lasciare nelle cassette postali di Arcidosso quegli strani bigliettini gialli con messaggi inquietanti come, ad esempio, «non vi basterà la vita per pagare i danni causati dalla carogna… pagherete con quello che avevate prima del suo arrivo». La svolta c’è stata nelle ultime ore: i militari della Compagnia di Pitigliano – provincia di Grosseto – hanno individuato e denunciato un 45enne romano residente a Terni. Dovrà presentarsi entro tre giorni davanti al questore Roberto Massucci per dimostrare di essere rientrato definitivamente presso il luogo dove vive abitualmente. I fatti sono avvenuti in Toscana.

La strana azione

Molte le segnalazioni – come riporta grossetonotizie.com – al 112 da parte dei cittadini preoccupati dal tono dei messaggi lasciati da Z.A., gravato da numerosi precedenti penali e già sottoposto in passato a misure di prevenzione per il divieto di ritorno in comuni di Umbria, Marche e Lazio. Il suo ‘gioco’ è finito lunedì mattina: è stato sorpreso dai carabinieri di Arcidosso mentre ne stava imbucando uno – con sé ne aveva altri 120 – nella frazione ‘Le Macchie’. Una volta condotto in caserma è emerso che faceva tale attività di divulgazione in tutto il centro Italia.

La denuncia

Per lui è scattata la denuncia per vilipendio delle istituzioni costituzionali, pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico, procurato allarme presso l’Autorità e molestia o disturbo alle persone. C’è il foglio di via obbligatorio dal piccolo comune toscano. Prima tappa al rientro in città sarà via Antiochia.