Lascia bimbo di 2 anni in casa per fare la spesa: denunciato

Lo hanno trovato lungo le scale di un condominio – zona Fontivegge, a Perugia – scalzo e in lacrime. Si trattava di un bimbo di due anni lasciato solo dal padre, un uomo senegalese di 42 anni, perché quest’ultimo doveva andare a fare la spesa: è stato denunciato per abbandono di minore.

L’arrivo degli agenti

Ad avvisare la polizia di Stato, giunta sul posto con una Volante, è stata una donna che aveva sentito il bambino piangere. Il 42enne ha riferito che il figlio stava dormendo: «Ne ho approfittato per andare a fare la spesa», ha detto agli agenti. Aggiungendo inoltre che la moglie era fuori città e non sapeva quando sarebbe rientrata: per lui – diversi precedenti a suo carico – è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.