Lasciano lavello fuori dal centro raccolta perché chiuso: multati

Lasciano un lavello fuori dal cancello del centro di conferimento rifiuti di Piediluco perché lo trovano chiuso e ricevono una multa dalla polizia Locale di oltre 100 euro. È quanto accaduto ad una coppia ultraottantenne che, dopo aver fatto un grande sforzo per caricare in auto il lavello e dopo aver trovato il cancello chiuso, lo hanno civilmente adagiato a terra perché gli incaricati potessero poi prenderlo. La vicenda ora è in mano all’avvocato della famiglia che fa notare che «se la coppia di anziani avesse voluto compiere un reato ambientale non avrebbe portato il lavello davanti al cancello del centro di conferimento».

