Giovedì pomeriggio, a margine della seduta ‘a vuoto’ del consiglio provinciale di Terni – a cui è mancato il numero legale per l’assenza dei consiglieri di centrosinistra e centrodestra – il presidente della Provincia e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, l’ha citata a più riprese. Per le assunzioni fatte durante il suo mandato, per le indennità percepite e infine il dato politico attuale, quello di un consiglio provinciale in ‘stand by’. E ora Laura Pernazza – già presidente della Provincia di Terni e attuale capogruppo di Forza Italia in Regione – replica a Bandecchi. Di seguito l’intervista.

VIDEOINTERVISTA A LAURA PERNAZZA

