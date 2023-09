L’azienda Cedios inaugura un nuovo punto vendita a Terni

L’azienda ternana Cedios – che si occupa di noleggio attrezzature e macchinari e fornitura di prodotti tecnici per costruzioni e manutenzioni in ambito civile e industriale – apre un nuovo punto vendita in strada di Maratta Bassa 69, a Terni. L’inaugurazione – informa Confindustria Umbria in una nota – si terrà sabato 30 settembre dalle ore 9 alle 19. Con le sue tre divisioni – Pro, Rental e Fast – l’azienda conta ad oggi 30 dipendenti ed un fatturato di circa 5 milioni di euro. «Il nuovo punto vendita di Cedios Fast – spiega l’azienda – nasce con l’obiettivo di offrire a persone fisiche e artigiani i prodotti professionali dei migliori marchi presenti sul mercato, per ogni esigenza riguardante sia la ristrutturazione che la manutenzione quotidiana della propria abitazione». Nell’ambito di questo nuovo centro, sarà inoltre attivo uno shop-in-shop, sempre gestito da Cedios, della catena Bricofer. «Questa iniziativa – prosegue l’azienda – è per noi particolarmente significativa e rafforza ulteriormente l’impegno della nostra azienda verso obiettivi di crescita e sviluppo, a dimostrazione del forte attaccamento al territorio e alle sue potenzialità. Con questa implementazione è infatti previsto per l’intero punto vendita di Terni-Maratta un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di euro».

