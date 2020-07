‘Le macchine celibi’ presenta a Terni la sua idea di Museo

«Ci piace l’idea di un Museo vivo e partecipato, dove i cittadini e le famiglie possano tornare di frequente avendo un programma vario di proposte interessanti». La cooperativa ‘Le macchine celibi’ di Bologna, che si è aggiudicata per i prossimi 8 anni la gestione del Sistema museale e teatrale del Comune di Terni, si presenta così alla città.

L’approccio al Museo

«La nostra idea è quella di un Museo aperto ai giovani – spiega il presidente Carlo Terrosi – dove si possa crescere culturalmente ma anche avere occasioni positive di socialità, in un contesto accogliente e sicuro. Un Museo aperto alle associazioni, alle collaborazioni col territorio. Un Museo non elitario, che non sia solo per gli ‘addetti ai lavori’, che esplori a 360 gradi le tendenze e la cultura visiva contemporanea, interrogando i rapporti dell’arte con i linguaggi della pubblicità, del fumetto, della musica, del design, della fotografia. E che, nell’ambito delle singole mostre enfatizzi i collegamenti con le opere della collezione permanente. Siamo convinti che occorra fare rete, che la proposta culturale sia una delle frecce per una più complessiva promozione turistica della città e del territorio. Ci preme molto lanciare e promuovere l’idea di un Museo accogliente per la comunità locale, dove chi c’è stato torna volentieri per la molteplicità delle occasioni di incontro e di fruizione che propone, che si rivolge in particolare ai bambini e alle famiglie. Visite guidate, laboratori, animazioni, al sabato e alla domenica, pensate per le famiglie, o spettacoli di teatro per bambini. Sono iniziative queste che la nostra cooperativa ha già sperimentato con successo di pubblico e positivo riscontro».

La mostra ‘Retoriche del corpo’

Sabato 18 luglio alle 17 verrà inaugurata la mostra – che sarà poi visitabile dino al 13 settembre – ‘Retoriche del corpo’, a cura del critico e ricercatore del Dams di Bologna Pasquale Fameli. La mostra offre un piccolo ma significativo spaccato della ricerca performativa degli anni settanta attraverso alcuni documenti video provenienti dall’archivio de ‘Le macchine celibi’. Al centro di queste azioni vi è fondamentalmente il corpo dell’artista inteso come ‘corpo sociale’, ossia come medium imprescindibile per esperire affetti, relazioni, conflitti, rituali e costruzioni identitarie. Il percorso espositivo, allestito all’interno della sala Ronchini, si snoda attraverso operazioni iconiche dell’arte di quegli anni. Il video si riconferma in questa mostra come mezzo ideale per documentare la performance, come strumento capace di preservare e offrire a nuova circolazione azioni effimere, altrimenti irrecuperabili nella loro totalità. Ai video sono affiancate inoltre serigrafie e litografie degli stessi autori e di altri protagonisti della stagione del ‘comportamento’ quali Arnulf Rainer e Dennis Oppenheim. Il giorno seguente all’inaugurazione, domenica 19 alle 17, si terrà la conferenza ‘Le vie della performance nell’arte degli anni ’70’, di approfondimento sui temi della mostra.

Anticipazioni sul programma espositivo autunnale

Per l’autunno sono in programma due mostre, destinate da un lato a parlare a un largo pubblico e, dall’altro, a valorizzare radici e identità locali. La prima è una mostra dedicata all’arte, pubblicità e design degli anni ’60 e ‘70 che proporrà l’opera di alcuni ‘maestri’ della comunicazione pubblicitaria, come Armando Testa, i manifesti pubblicitari, gli oggetti promozionali che hanno segnato un’epoca. Saranno presentati oggetti di artisti e designer famosi, come Joe Colombo, Bruno Munari, Enzo mari, Ettore Sottsass. Saranno presentate opere d’arte dell’epoca che hanno esercitato una influenza (soprattutto la Pop art e l’Arte Ottica). In mostra saranno anche proiettati in diverse postazioni video le pubblicità dell’epoca, tratte da Carosello. La seconda sarà un omaggio all’artista che da il suo nome al Museo, ovvero a Aurelio De Felice. Con la mostra verranno presentate le opere del maestro che sono nei depositi delle collezioni, ed anche offrire una nuova occasione di migliore lettura e valorizzazione di alcune sue opere particolarmente importanti e significative. «Per permettere a residenti e turisti di riscoprire un patrimonio storico e artistico vogliamo proporre alla cittadinanza due visite guidate gratuite, per riscoprire il patrimonio dei Musei cittadini. La prima visita, al Museo archeologico, si terrà il 26 luglio, la seconda visita, dedicata al Museo d’arte moderna e contemporanea ‘Aurelio De Felice’, si terrà il 2 agosto».

L’estate all’Anfiteatro romano

Dal 15 luglio al 22 agosto, all’Anfiteatro romano nei giardini de ‘La Passeggiata’, torna ‘Cinemacielo’ con i grandi film della scorsa stagione sotto le stelle, ogni sera a partire dalle 21.15 al prezzo di 4,50 euro. Dalla collaborazione iniziata tra la cooperativa e ‘Degustazioni musicali’, poi, il 21 luglio andrà in scena ‘Musica e parole’, talk e concerto di Niccolò Fabi. Non un concerto qualunque, ma un’occasione voluta dal cantautore romano per conoscere e farsi conoscere dal suo pubblico, non soltanto attraverso la musica. Dal 22 agosto e per il mese di settembre, una programmazione musicale e di eventi in collaborazione con le varie associazioni culturali e persone del territorio che da anni reclamano spazi di aggregazione. Per tutta la rassegna estiva resterà aperto un punto ristoro, il ‘Baravai’, una piccola oasi all’interno del ‘La Passeggiata’, una comfort zone dal nome evocativo nata per offrire a tutti la possibilità di godere delle bellezze del sito archeologico tra cinema, spettacoli e buon cibo direttamente dal Fat Art Club, che continuerà per tutta l’estate ad essere punto di riferimento cittadino nella programmazione di eventi culturali e di intrattenimento volti alla valorizzazione degli spazi esterni del Caos.

La cooperativa ‘Le macchine celibi’

Nata a Bologna nel 1990, la cooperativa gestisce da quasi 30 anni servizi per conto di Enti pubblici: musei, biblioteche, teatri, centri giovanili e informa giovani, uffici di informazione turistica. Parallelamente e trasversalmente alla gestione di istituzioni culturali si sono sviluppati e strutturati al suo interno nel corso degli anni due importanti settori di attività: uno inerente l’organizzazione di eventi ed uno riferito alla divulgazione didattica e formativa. Attualmente sono oltre 30 i Musei in cui la cooperativa opera: i Musei civici di Reggio Emilia, i Musei di Pistoia, il Museo del Risorgimento di Fidenza (PR), palazzo Ducale di Sassuolo (MO), il Museo del territorio del Comune di Ostellato (FE), i servizi di apertura, didattici e le visite guidate per tutti i Musei civici di Verona, il Museo della Preistoria di San Lazzaro di Savena (BO), i Musei civici di Sondrio e di Nocera Umbra (PG), i Musei civici di Ancona. Nella regione Umbria la Cooperativa gestisce per il Comune di Baschi l’Antiquarium, la Biblioteca oltre che le visite guidate allo scavo archeologico di Scoppieto; per il Comune di Nocera Umbra, all’interno del Museo civico archeologico, della Pinacoteca e della Torre civica i servizi di biglietteria, custodia e accoglienza oltre che le visite guidate e i laboratori didattici per le scuole; sempre a Nocera Umbra è in capo alla cooperativa l’ufficio di informazioni turistiche. Nel territorio di Terni la cooperativa gestisce per Comune di Terni le attività socio educative di rete, di animazione socio-culturale e laboratoriali nell’ambito delle politiche giovanili del Comune è poi di recente aggiudicazione la gestione del Museo del monastero delle Orsoline, della Biblioteca e dell’Archivio storico di Calvi dell’Umbria.