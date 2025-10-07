Due cittadini italiani di 72 e 26 anni, già noti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati dalla polizia di Foligno per violenza privata, minacce e danneggiamenti ai danni di un edicolante folignate.

L’indagine è partita quando il commissariato ha appreso di atteggiamenti intimidatori perpetrati dai due nei confronti dell’edicolante ad inizio ottobre e legati – riferisce la polizia di Stato in una nota – «al malcontento degli indagati rispetto alla pubblicazione, su un noto quotidiano locale, di articoli concernenti la situazione delle unità immobiliari ubicate in via Monte San Gabriele, presso le quali i due soggetti dimorano da tempo con le proprie famiglie».

«Infastiditi da tali notizie – prosegue la nota – i due cittadini italiani si sono dapprima resi responsabili di alcuni episodi di danneggiamento, strappando più volte le locandine del quotidiano che, come di consueto, erano state affisse dall’edicolante al di fuori del suo esercizio. In seguito hanno esplicitamente minacciato l’esercente, rivendicando le loro precedenti azioni ed avvertendolo che, se il giorno successivo avesse nuovamente proceduto all’affissione della locandina, le cose sarebbero finite male. Tali condotte hanno effettivamente ingenerato un forte timore nell’edicolante, che infatti si è astenuto dall’esporre nuovamente la locandina indesiderata».

Nei giorni seguenti il personale del commissariato folignate ha ricostruito la vicenda in ogni suo dettaglio, procedendo alla denuncia dei due per violenza violenza privata, minacce e danneggiamento in concorso.