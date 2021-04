Lega provincia Terni: Saltamartini saluta, al suo posto Nico Nunzi

Era arrivata a Terni da ‘commissario’ del partito, inviata direttamente da Matteo Salvini, ed ora – dopo oltre due anni di lavoro – Barbara Saltamartini saluta. Al suo posto, come referente provinciale della Lega di Terni, è stato nominato dal consiglio direttivo regionale l’ex sindaco – e vice in un periodo successivo – di Otricoli, Nico Nunzi.

ll ringraziamento

Sono il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, e quello regionale Virginio Caparvi a ringraziare la Saltamartini «per il lavoro svolto in questi due anni nella veste di referente della Lega per la provincia di Terni e per l’impegno profuso nel raggiungimento di obiettivi importanti in termini di consenso, di riorganizzazione del partito e di radicamento sul territorio». Il numero uno del Carroccio aggiunge che «la Lega cresce da nord a sud; a Terni, in Umbria e in tutta Italia dobbiamo confermarci partito serio, radicato e capace di governare».

Tocca a Nunzi

Per Caparvi «in questi due anni è stato fatto un lavoro minuzioso ed incessante che ha portato risultati importanti per la provincia di Terni in termini di rappresentanza. Ringrazio l’onorevole Barbara Saltamartini per l’impegno e la dedizione dimostrata, certo che continuerà a mettere a disposizione del partito tutta la sua esperienza e le sue competenze. Un grande in bocca al lupo al nuovo referente provinciale Nico Nunzi che avrà il compito di accompagnare l’intero territorio ternano alle prossime fasi congressuali e con il quale nei prossimi giorni – conclude – parleremo approfonditamente di tutti gli aspetti della provincia ternana andando a definire tutte le segreterie territoriali».