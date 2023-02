Legacoop Umbria, Valenti al vertice

Tempo di cambiamenti al vertice di Legacoop Umbria. In corso dalla mattinata di lunedì il XXIII congresso regionale dell’associazione: fine corsa per Dino Ricci nel ruolo di presidente, apparso emozionato durante il suo intervento. A prendere il suo posto dopo dieci anni è Danilo Valenti, numero uno della società ternana Cosp Tecnico Service. La votazione formale ci sarà nel pomeriggio: «Gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo, certi di essere davvero in buone mani», scrive Legacoop.

I 50 anni di attività e le premiazioni

Sempre nel contesto del congresso regionale c’è stato l’omaggio per chi ha raggiunto il rilevante traguardo dei cinquant’anni di attività nel mondo della cooperazione. Si tratta di Acap, Caarp professional, CoFoPa, Cosp Tecnoservice, Grupo AgriCooper, Cooperative agricole di Trevi, Pac 2000a e Pac 2000e: hanno ricevuto una targa commemorativa dalla presidente della Regione Donatella Tesei, Mauro Lusetti ed Edi Cicchi, assessore del Comune di Perugia.