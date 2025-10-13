Un passo concreto per rafforzare i presidi di legalità e sicurezza nelle attività del servizio idrico. È questo l’obiettivo del protocollo di partenariato pubblico-privato sottoscritto lunedì mattina tra la Prefettura di Perugia e Umbra Acque Spa, società del gruppo Acea, impegnata nella gestione del servizio idrico in gran parte della provincia.

L’intesa, firmata nella sala giunta della Prefettura, si inserisce nel solco del protocollo quadro nazionale siglato nel luglio 2023 tra il ministero dell’Interno e Acea, e mira a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata, irregolarità negli appalti e minacce alle infrastrutture e ai sistemi informatici e ambientali. Alla firma erano presenti il prefetto Francesco Zito, la viceprefetto vicario Maura Nicolina Perrotta, l’amministratore delegato di Umbra Acque Tiziana Buonfiglio, il presidente Filippo Calabrese, i dirigenti Emanuele Bucarini e Guido Burrini, insieme al responsabile della struttura Security di Acea Domenico Vozza.

Il prefetto Zito ha rimarcato l’importanza di un innalzamento costante dei livelli di legalità, sottolineando come la collaborazione tra pubblico e privato rappresenti uno strumento efficace per garantire trasparenza e sicurezza nel tempo. Da parte sua, la società Umbra Acque ha evidenziato che il protocollo rafforza il rapporto con le istituzioni e consolida un percorso di responsabilità e rendicontazione nei confronti degli stakeholder. L’amministratrice delegata Buonfiglio ha ricordato che l’azienda, tra le principali stazioni appaltanti dell’Umbria, ha in corso investimenti per circa 90 milioni di euro, anche grazie ai fondi del Pnrr, e che l’impegno sulla legalità «si traduce in attività di controllo e monitoraggio sempre più stringenti».

Il presidente Calabrese ha posto l’accento sulla tutela delle infrastrutture e delle risorse, collegando il protocollo ai principi della direttiva europea Cer, che entrerà in vigore nel 2027 e che impone alle società di pubblica utilità di garantire elevati standard di sicurezza preventiva. Il documento sottoscritto prevede inoltre iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale e della filiera dei fornitori, oltre a verifiche mirate sulla regolarità degli appalti. Un tassello ulteriore, dunque, nel percorso di trasparenza, prevenzione e tutela del lavoro e dell’ambiente che caratterizza l’azione di Umbra Acque sul territorio.