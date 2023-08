Lei vuole farsi una doccia a casa dell’ex e scoppia la lite: interviene la polizia

È andata a casa dell’ex per farsi una doccia, peccato che l’uomo non fosse granché d’accordo. A tal punto che è servito l’intervento della polizia di Stato di Foligno per calmare gli animi.

L’intervento

L’intervento della Volante è scattato in un condominio di Foligno. Il diverbio – come accennato – è legato al fatto che l’uomo non voleva che la ex continuasse ad utilizzare l’abitazione di quest’ultimo. «Placati gli animi – spiega la polizia in una nota – la donna ha riferito agli agenti che si era portata a casa dell’uomo solo per farsi una doccia e, visto il disaccordo del suo ex compagno, ne nasceva una lite animata». Alla fine la situazione è stata risolta con l’inserimento dell’intervento nell’applicativo Scudo.